الهلال السعودي يواجه نساجي الإيراني بحثًا عن لقب جديد بدوري أبطال أسيا

يتقابل فريقا الهلال ونظيره نساجي، شهر سبتمير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ملعب المباراة

وحدد الاتحاد الآسيوي ملعب آزادي طهران، لاستضافة مباراة الهلال ونساجي، بدوري أبطال آسيا، بسعة 50 ألف متفرج نظرًا لإصلاحات تقام بالملعب.

مجموعة الهلال السعودي بدوري أبطال أسيا

ويقع الهلال في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا التى تضم أندية نساجي الإيراني ومومباي الهندي ونافباخور الاوزبكي.

موعد المباراة الأولى لـ الهلال السعودي

ويلعب الهلال السعودي أحد يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا

مجموعات بطولة دوري ابطال آسيا

المجموعة الأولى:

باختاكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي، آهل التركمانستاني، العين الإماراتي.

المجموعة الثانية:

السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثالثة:

الاتحاد السعودي، سيباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

المجموعة الرابعة:

الهلال السعودي، نساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافباخور الأوزبكي.