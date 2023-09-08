المهندس محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذى للوفد يهنىء أحمد الوكيل برئاسة اتحاد الغرف التجارية

هنأ المهندس محمد الزاهد البرلمانى السابق، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، ورئيس الغرفة التجارية بالشرقية ، أحمد الوكيل، لاختيارة بالاجماع رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العام الجديد، ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بالمحافظات .

الزاهد: الاختيار جاء معبرا عن إرادة التجار

وأضاف "الزاهد" أن الاختيار جاء معبرا عن إرادة التجار وأعضاء الغرف التجارية ،حيث أن التشكيلات الجديدة جاءت فى ظروف استثنائية فى ظل ماتواجهه الدولة من تحديات تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة إرتفاع الأسعار، وزيادة المنافذ السلعيه ،مع توفير السلع بأسعار تناسب جميع الطبقات .

وأوضح " الزاهد " لمعرفتى الشخصية برئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارتة وأعضاء الغرف بالمحافظات أستطيع أن أقول أن الجميع لن يدخر جهدا لمساندة التجار والعمل على توفير البيئة المناسبه لعملهم وحل مشاكلهم وقضاياهم ،مشيرا الى أن أغلب أعضاء مجالس الغرف رجال أعمال وسيبذلوا كافة طاقتهم وإمكانياتهم المادية والعملية للزيادة الصادرات المصرية ودعم التجار وتوفير منتج جيد بسعر يستطيع المواطن البسيط شرائة ,ومساندة الدولة فى مواجهة ارتفاع الاسعار وفى ظل الازمة المالية العالمية الحالية .