حملات أمنية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القاهرة - الجيزة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط ( 6 مصانع – محل) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (7,120 طن مواد غذائية – 3,75 طن لحوم مُصنعة – 576 لتر زيت طعام – 2080 عبوة كانز – 2040 زجاجة مياة معدنية – 1,270 كيلو جرام دواجن – 420 كيلو جرام دهون – 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة – 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .
وفى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط (2 مخزن – محل - عيادة بيطرية) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (10,250 طن أعلاف حيوانية – 127 عبوة أدوية بيطرية – 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام .