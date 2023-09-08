هروب المواطنين من الحر لشواطئ الإسكندرية يرفع نسبة الإقبال 100%

واصلت الموجة الحارة ضرب الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالى وسادت طقسًا حارًا على كافة الأنحاء وارتفعت درجات الحرارة لتتراوح ما بين 39 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، وبلغت نسبة الرطوبة 37% وسرعة الرياح 24 كيلو مترا / الساعة.

مما دفع المواطنين للهروب الى الشواطئ لقضاء إجازة عطلة نهاية الأسبوع في ثاني جمعة من شهر سبتمبر الجاري كونه شهر الذروة والإقبال الكثيف هربا من الحر، إذ تستقبل المدينة الساحلية يوميا الآلاف من محبي وعاشقي الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى وعي كبير للذهاب إلى الشواطئ الأقل إقبالا، مع العلم بحالة البحر لتجنب الغرق.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن شواطئ عروس البحر المتوسط، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، البالغ عددها 65 شاطئًا، سجلت نسب إقبال منخفضة، وذلك بسبب انشغال معظم العائلات بالاستعداد لموسم المدارس.

اكد الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على استمتاع المواطنين بحالة الهدوء والاستجمام على شواطئ عروس المتوسط.واشار إلى أن كافة الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي رفعت الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر متاح للنزول، وذلك نظرًا لاستقرار حالة البحر وعدم وجود أي ارتفاعات في الأمواج.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين بكافة الشواطئ بضرورة توخي الحذر وأخذ الحيطة والالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم.

من جانب اخر تنقسم شواطئ الإسكندرية إلى قطاعين، أولهما شواطئ القطاع الشرقي والتي حققت نسب إشغال عالية، حيث تراوحت نسب الإشغال ما بين 40% إلى 80%، فيما كان الوضع أقل في شواطئ القطاع الغربي التي حققت نسب إشغال متوسطة ما بين 30% إلى 40%.