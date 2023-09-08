الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قشر البياض بـ 100 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالأسواق

أسماك
أسماك

تشهد أسعار الأسماك اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا بأسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار البلطي من 63 لـ 74 جنيهًا، والمكرونة السويس من 65 لـ 105 جنيهات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالجملة.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

كيلو البلطي:- من 63 لـ 74 جنيهًا.

كيلو البلطي الأسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

كيلو فليه البلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

كيلو قشر البياض:- من 70 لـ 100 جنيهات.

كيلو بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

كيلو بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

كيلو مكرونة سويسي:- من 65 لـ 105 جنيهًا.

كيلو مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو سبيط- كاليماري- سابيا:- من 200 لـ 300 جنيهًا.

كيلو قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو كابوريا:- من 40 لـ 230 جنيهات.

كيلو مرجان:- من 45 لـ 65 جنيهًا.

كيلو مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو بربون:- من 55 لـ 75 جنيهًا.

كيلو بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

كيلو دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

كيلو جمبري:- من 70 لـ 300 جنيه.

كيلو جمبري مجمد:- من 100 لـ 200 جنيهًا.

كيلو بوري:- من 60 لـ 110 جنيهات.

كيلو شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو وقار:- من 65 لـ 135 جنيهًا.

كيلو قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

كيلو سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

كيلو ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.

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