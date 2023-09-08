الطماطم بـ 11 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور

تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا بالأسعار في أسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار الطماطم من 7 لـ 11 جنيهًا، ويصل البصل لـ 19 جنيهًا بالجملة ليصل سعره في التجزئة لـ 25 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة.

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم:- من 7 لـ 11 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 9.5 لـ 12.5 جنيه.

كيلو البصل:- من 14 لـ 19 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهات.

كيلو الفاصوليا:- من 18 لـ 26 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 4 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3.5 لـ 5.5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 8 لـ 12 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 18 لـ 34 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 9 لـ 11 جنيها.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو البامية:- من 29 لـ 35 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الزيتون التفاحي:- من 25 لـ 26 جنيه.

كيلو الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 26 جنيهًا.

البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

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