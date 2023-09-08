الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الطماطم بـ 11 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور

الخضراوات
الخضراوات

تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا بالأسعار في أسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار الطماطم من 7 لـ 11 جنيهًا، ويصل البصل لـ 19 جنيهًا بالجملة ليصل سعره في التجزئة لـ 25 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة.

أسعار الخضروات 

كيلو الطماطم:- من 7 لـ 11 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 9.5 لـ 12.5 جنيه.

كيلو البصل:- من 14 لـ 19 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهات.

كيلو الفاصوليا:- من 18 لـ 26 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 4 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3.5 لـ 5.5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 8 لـ 12 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 18 لـ 34 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 9 لـ 11 جنيها.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو البامية:- من 29 لـ 35 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الزيتون التفاحي:- من 25 لـ 26 جنيه.

كيلو الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 26 جنيهًا.

البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

مواد متعلقة

تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

عبدالباري: الزمالك في كارثة وهذه رسالتي لوزير الرياضة

الأوقاف تعلن تخرج المجموعة الـ 88 من مركز الحاسب الآلي

عبد الغفار يتابع مع رئيس قطاع الصحة بـ "إيني الإيطالية" المواقف التنفيذية لاتفاقيات التعاون

السيسي يتوجه إلى الهند اليوم للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20

حكم ذهاب الإمام إلى المسجد في صلاة الجمعة مبكرًا
الجريدة الورقية