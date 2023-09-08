الطماطم بـ 11 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور
تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا بالأسعار في أسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار الطماطم من 7 لـ 11 جنيهًا، ويصل البصل لـ 19 جنيهًا بالجملة ليصل سعره في التجزئة لـ 25 جنيهًا.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة.
أسعار الخضروات
كيلو الطماطم:- من 7 لـ 11 جنيه.
كيلو البطاطس:- من 9.5 لـ 12.5 جنيه.
كيلو البصل:- من 14 لـ 19 جنيهًا.
كيلو الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهات.
كيلو الفاصوليا:- من 18 لـ 26 جنيهًا.
كيلو الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 5 جنيه.
كيلو الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 4 جنيهات.
كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3.5 لـ 5.5 جنيهات.
كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.
كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 8 لـ 12 جنيهات.
كيلو الفلفل الألوان:- من 18 لـ 34 جنيهًا.
كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الخيار الصوب:- من 9 لـ 11 جنيها.
كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.
كيلو البامية:- من 29 لـ 35 جنيهًا.
كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.
كيلو البطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.
كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.
كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.
الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الزيتون التفاحي:- من 25 لـ 26 جنيه.
كيلو الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 26 جنيهًا.
البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.