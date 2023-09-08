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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط لصوص سرقة بوابات المقابر بقرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

سرقة بوابات المقابر
سرقة بوابات المقابر

تمكن العشرات من اهالى قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط 3 لصوص تخصصوا في سرقة بوابات المقابر تمكن احدهم من الهرب في حين أمسك الأهالى بالأثنين خلال قيامهما بمحاولة الهرب عقب أكتشاف امرهم من قبل احد السائقين يدعى محمد حلمى والذى استغاث بالأهالى الذين توافدوا على منطقة المقابر الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة .

تم تحريرمحضر بالواقعة عقب اتصال الأهالى بشرطة النجدة وتم نقل المتهمين الى مركز شرطة القناطر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأشار احد شهود العيان ويدعى عرفة عبد العظيم غنيم انه تم اكتشاف سرقة 5 بوابات في اليوم السابق للواقعة وانهم حضروا لإستكمال اعمال السرقة في الثانى الذى تم ضبطهم فيه .

مضيفا انه تم سماع اقوال كلا من طارق الشال ( موظف ) وعبد الفتاح جلال ( بالمعاش ) والذين اكدوا الواقعة وأشاروا الى انه تم ضبط معدات السرقة وهى مقص لقطع الأقفال ومجموعة من العتلات الحديدية لرفع البوابات وتروسيكل لحمل البوابات المسروقة تمهيدا لبيعها لتجار الخردة .

وقال عرفة غنيم انه يجب التصدي لمثل تلك الظواهر لكونها تهدد الأمن الإجتماعى وأشار الى انه يجب مراجعة اعمال تجارالخردة حيث يتم بيع كيلو الحديد ب 10 جنيهات لهؤلاء التجار.

 

 

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