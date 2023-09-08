أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، في ظل عدم استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ارتفاع الدولار، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات إيجابية في قطاع الخدمات الأمريكي، تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات، كما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية، مستوى 1921 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجلا مستوى 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.