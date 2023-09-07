بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بجمال ملامحها

تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة جمهورها أحدث اللقطات لتبهرهم بإطلالات مختلفة تبرز أنوثتها وجمالها، وخطفت الأنظار في أحدث لوك لها بفستان مثير وجذاب يعكس قوامها الممشوق.

الفنانة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش بفستان كب باللون الشامبين، ومصنوع من قماش البليسية متعدد الطيات اللامع، ومحدد الخصر بحزام عريض؛ مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت نسرين حذاء ذا كعب عالٍ باللون الشامبين؛ ليتماشى مع لون الفستان، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت عقد قصير مثبت حول العنق وأنسيال في أحد اليدين، بالإضافة لعقد رقيق يتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر رقيقة ومميزة، فقامت بربط خصلاتها شكل كعكة أسفل الظهر، وثبتت غرتها على الجانبين، وتركت بعض الخصلات تتدلى على وجهها بصيحة الويفي الناعمة.

ووضعت نسرين مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، ووزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

وأبرزت جمال عينيها بظلال العين البني، ورسمت الآيلاينر الأسود مع الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولاً وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع اللوك.