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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر للجودو في أول أيام البطولة الأفريقية بالمغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج المنتخب المصري للجودو بعد تتويجه بـ4 ميداليات خلال مشاركتهم في منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

 

وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي: يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية، محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية، عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية، وأحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية، وبذلك يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية بعد ختام منافسات اليوم الأول بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.


ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا، والتي تُعد واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة، ومشاركة 36 منتخبًا بإجمالي 192 لاعب ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.

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