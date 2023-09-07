رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم الخميس، لواء مهندس هيثم على زكى مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، وذلك فى إطار زيارته التفقدية لعدد من مشروعات الجامعة والتى تتمثل فى: جامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان، ومستشفى السلام، ومستشفى الطوارىء، ومعهد الأورام، للوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل الإنشاء والتشطيب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد رئيس الجامعة بدور القيادة السياسية نحو الدعم الكبير للمنشآت الصحية والتعليمية بمصر، موجها خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وتوجيهاته لهذه المشروعات نحو الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

يشار إلى أنه قد رافق رئيس الجامعة ومساعد الوزير للمشروعات القومية خلال الجولة التفقدية الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد أبو هاشم مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات بالجامعة، والدكتور هشام فوزى عميد القطاع الهندسى بالجامعة الأهلية، والدكتور تامر العوضي مشرف قطاع السلام