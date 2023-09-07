انفراجة في أزمة الزمالك مع اتحاد اليد

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك مندوبًا إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ مالي كجزء من مستحقات اتحاد كرة اليد عن الفترات الماضية.





كان اتحاد اليد قد أعلن إيقاف الزمالك عن قيد التدعيمات الجديدة بسبب تعثره في سداد المستحقات، لخوض الأبيض أول مواجهتين بالموسم المحلي الجديد وهو غير مكتمل الصفوف وبلا تدعيمات.

ويأمل مسؤولو الأبيض في إنهاء الأزمة حالية مع اتحاد الكرة ، وجدولة قيمة المستحقات ، حتى يتمكن من قيد الصفقات الجديدة.

وأودع الزمالك مبلغ 2 مليون جنيه لدى حساب الاتحاد المصري لكرة اليد.

ودية فريق الكرة ..

على صعيد فريق الزمالك الأول لكرة القدم ، انتهت أحداث مباراة الزمالك والسكة الحديد بفوز الفريق الأبيض بثلاثية دون رد في المباراة الودية المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، مصطفى الزناري، مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.



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