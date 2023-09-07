رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبقين

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، كل من: الدكتور أشرف السيد العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الأسبق، والدكتور محمود إبراهيم أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور محمود عبد السميع علي خبير التخطيط الإقليمى بالامم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والوكلاء ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبق وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة فى رحاب الجامعة، مؤكدا على أهمية دعم أواصر التعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات، وسعى الجامعة الدائم لاستضافة القامات والخبرات العلمية فى شتى المجالات، لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي.

وأعربا وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبقين عن بالغ سعادتهما بزيارة جامعة الزقازيق، وأشاروا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق بما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، مؤكدين دور الجامعة بصفتها شريك في التنمية.

جاءت هذه الزيارة علي هامش مناقشة رسالة دكتوراه في الاقتصاد بكلية التجارة بالجامعة تحت عنوان ( أثر السياسة النقدية علي التقلبات الاقتصادية - حالة مصر ) للباحثة مني محمود حسين عليوه، وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من : الدكتور محمود إبراهيم أبو العيون أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة جامعة الزقازيق محافظ البنك المركزي الأسبق مشرفا ورئيسا، والدكتور محمد سلطان أبو على أستاذ الاقتصاد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق مشرفا، والدكتور محمود عبد السميع علي أستاذ الاقتصاد المتفرغ كلية التجارة جامعة الزقازيق عضوا، والدكتور أشرف السيد العربي أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الأسبق عضوا.