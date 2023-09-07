عاش هنا .. إعادة تركيب لوحة بديلة للوحة الكاتب حمدي قنديل المفقودة 

عاش هنا.. أعاد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بناءً على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة مهندس محمد أبو سعدة، تركيب لوحة بدل اللوحة المفقودة للكاتب الكبير حمدي قنديل.



وناشد مهندس أبوسعدة أصحاب العقارات بأن يتعاونوا في الحفاظ على هذه اللوحات لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن هذا المشروع يستحقون كل التقدير والتكريم فهذه اللوحات التعريفية تعد درع تكريم لهم.

هذا وقد قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتحرير محاضر سرقة بخصوص البلاغات الواردة.



يذكر أن مشروع “عاش هنا” يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي سبق أن وقع بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتوثيق الأماكن التي عاش بها رموز الوطن.