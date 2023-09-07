رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يزين شوارع نيودلهي قبل قمة مجموعة العشرين

في تكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة، ظهرت لوحات إعلانية لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في جميع أنحاء نيودلهي بينما تستعد لاستضافة قمة الـ18 لمجموعة العشرين، حيث تعد هذه اللوحات الكبيرة بمثابة تذكير بالتعاون الدولي الذي يواصل دفع عجلة التقدم في المساعي العلمية.

وعاد النيادي إلى الأرض مطلع الأسبوع الجاري بعد استكمال "أطول مهمة فضائية عربية" على متن محطة الفضاء الدولية، كما أصبح أول رائد فضاء عربي يكمل مهمة سير في الفضاء.

وشكلت مهمة النيادي الناجحة علامة فارقة في برنامج الفضاء الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى تقديم مساهمات كبيرة في استكشاف الفضاء والعلوم، ويتزامن توقيت هذه اللوحات أيضًا مع الإنجاز الذي حققته الهند في استكشاف الفضاء من خلال مهمة تشاندرايان 3 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، والتي قامت بهبوط ناجح على سطح القمر مؤخرًا.

وقد جذبت الحملة المرئية التي تظهر رائد الفضاء الشهير ببدلته الفضائية، انتباه سكان المدينة والوفود على حدٍ سواء.

قمة مجموعة العشرين

وقمة مجموعة العشرين هي تجمع سنوي لقادة العالم الأكثر نفوذا، بما في ذلك رؤساء الدول وممثلي الاقتصادات الرائدة، ويناقش حدث هذا العام القضايا الحاسمة مثل التعاون الاقتصادي وتغير المناخ وما إلى ذلك.

واختارت برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاحتفال بإنجازات النيادي من خلال هذه اللوحات الإعلانية في مواقع بارزة في قلب المدينة.

وعبرت برجيل القابضة، في بيان لها، عن اعتزازها بمهمة الإمارات الفضائية، واحتفلت بعودة رائد الفضاء بطريقة حيث أكدت في تصريح، “نحن ملتزمون بتعزيز العلوم والابتكار والرعاية الصحية، وتتوافق رحلة النيادي تمامًا مع هذا الهدف، ونحن فخورون بتكريم إنجازاته التي يعد رمزاً للعلاقة القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند”.