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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

 محافظ المنيا يوجه بتوفير سكن مؤقت لأسرة بلا مأوى

إستضافة أسرة بلا
إستضافة أسرة بلا مأوى

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بحل مشكلة أسرة بلا مأوى تفترش كورنيش النيل بمدينة المنيا، انتقل على الفور فريق التدخل السريع المحلى للمحافظة لموقع الحالة بكورنيش النيل ، وتم توفير سيارة لنقل الأسرة وأمتعتها لمركز استضافة المرأة بماقوسة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا ، ومديرية التضامن الإجتماعي ، وإدارتي خدمة المواطنين والأمومة والطفولة بالمحافظة، وبمتابعة لحظية من محافظ المنيا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

 وأكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ،  أنه تم دراسة حالة الأسرة .

و تبين أن الزوج يعمل موظفا بمجلس قروى طوخ الخيل ، و الزوجة ربة منزل و لديهم أربعة أبناء منهم طفلة تعانى من مرض السكر ، ووالدة الزوجة أجرت مؤخرا عملية جراحية فى المخ ، وتم طردهم من شقتهم المستأجرة لعدم دفع القيمة الإيجارية المستحقة،  مما دفعهم إلى افتراش كورنيش النيل ، وتم على الفور نقلهم إلى مركز استضافة المرأة بماقوسة بمدينة المنيا ، لحين توفير سكن ملائم لهم ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .

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