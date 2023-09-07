 محافظ المنيا يوجه بتوفير سكن مؤقت لأسرة بلا مأوى

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بحل مشكلة أسرة بلا مأوى تفترش كورنيش النيل بمدينة المنيا، انتقل على الفور فريق التدخل السريع المحلى للمحافظة لموقع الحالة بكورنيش النيل ، وتم توفير سيارة لنقل الأسرة وأمتعتها لمركز استضافة المرأة بماقوسة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا ، ومديرية التضامن الإجتماعي ، وإدارتي خدمة المواطنين والأمومة والطفولة بالمحافظة، وبمتابعة لحظية من محافظ المنيا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، أنه تم دراسة حالة الأسرة .

و تبين أن الزوج يعمل موظفا بمجلس قروى طوخ الخيل ، و الزوجة ربة منزل و لديهم أربعة أبناء منهم طفلة تعانى من مرض السكر ، ووالدة الزوجة أجرت مؤخرا عملية جراحية فى المخ ، وتم طردهم من شقتهم المستأجرة لعدم دفع القيمة الإيجارية المستحقة، مما دفعهم إلى افتراش كورنيش النيل ، وتم على الفور نقلهم إلى مركز استضافة المرأة بماقوسة بمدينة المنيا ، لحين توفير سكن ملائم لهم ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .