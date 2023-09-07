الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سجين أمريكي خطير يفر من محبسه بطريقة هروب سابقة

لحظة هروب السجين
لحظة هروب السجين

نشر مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيستر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مقطع فيديو يُظهر لحظة هروب سجين خطير من السجن، وهو دانيلو سوزا كافالكانتي، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي أدين بإزهاق روح صديقته السابقة في طعن وحشي أمام طفليها الصغيرين.

 

ظهر كافالكانتي في الفيديو وهو يتسلق جدار السجن إلى السطح ثم يفر، وهي نفس الطريقة التي هرب بها نزيل مؤقت من نفس السجن في مايو الماضي.

هروب كافالكانتي يثير حالة من القلق بين السكان في المنطقة

أثار هروب كافالكانتي حالة من القلق بين السكان في المنطقة، وأطلقت السلطات عملية بحث شارك فيها مئات الضباط.

 

حذرت السلطات من أن كافالكانتي خطير للغاية ويائس، وحثت السكان على إبقاء أبوابهم مغلقة والبقاء في الداخل.

 

يُذكر أن كافالكانتي مطلوب أيضًا في قضية قتل عام 2017 في البرازيل، وتعرض السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

مواد متعلقة

الهند تلاحق الكلاب الضالة قبل قمة العشرين

عاشت في صعيد مصر 8 سنوات.. سويسرية تودع الحياة بين أحضان الأهالي

التأثير الكارثي للتخزين الرابع لسد النهضة على السودان

بدء تلقي نقابة المحامين أوراق الاشتراك في موقع محكمة النقض

وزير الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ58 بئرًا جوفية بالوادي الجديد

نشاط مكثف لوزير الري فى "قمة المناخ الإفريقية" بنيروبى

وزير الري: خطة لسد فجوة الاستثمار في المياه سبتمبر الجاري

ظاهرة اختفاء الأشياء.. اعرف الأسباب
الجريدة الورقية