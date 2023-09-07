سجين أمريكي خطير يفر من محبسه بطريقة هروب سابقة

نشر مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيستر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مقطع فيديو يُظهر لحظة هروب سجين خطير من السجن، وهو دانيلو سوزا كافالكانتي، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي أدين بإزهاق روح صديقته السابقة في طعن وحشي أمام طفليها الصغيرين.

ظهر كافالكانتي في الفيديو وهو يتسلق جدار السجن إلى السطح ثم يفر، وهي نفس الطريقة التي هرب بها نزيل مؤقت من نفس السجن في مايو الماضي.

هروب كافالكانتي يثير حالة من القلق بين السكان في المنطقة

أثار هروب كافالكانتي حالة من القلق بين السكان في المنطقة، وأطلقت السلطات عملية بحث شارك فيها مئات الضباط.

حذرت السلطات من أن كافالكانتي خطير للغاية ويائس، وحثت السكان على إبقاء أبوابهم مغلقة والبقاء في الداخل.

يُذكر أن كافالكانتي مطلوب أيضًا في قضية قتل عام 2017 في البرازيل، وتعرض السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.