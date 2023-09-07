وصول حافلة الزمالك إلى استاد السكة الحديد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية استعدادا لخوض مباراة السكة الحديد الودية المقرر لها في الخامسة مساء اليوم.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وسيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.