كفر الشيخ: تنفيذ تجربة خطة إخلاء سريع بالديوان العام للمحافظة

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ الخميس، تجربة خطة إخلاء سريع بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري.

واستغرقت خطة الإخلاء عده دقائق ، وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، بدأ نزول العاملين والعاملات من الأبنية والطوابق بديوان المحافظة، وجرى التأكد من إخلاء الطوابق كل طابق على حدة ، وأجريت تجربة وهمية لإخماد حريق وهمى بأحد جوانب مبنى من الأبنية، عن طريق طفايات الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي، وتواجد فريق من الهلال الأحمر داخل الديوان، وخارجه سيارات الحماية المدنية ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي.

كما تم تجربة التعامل مع إحدى الحالات طبياً، وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع وذلك ضمن الاستعدادات لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 122 لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والتي تشترك فيها كل المديريات والجهات المعنية في ظل انعقاد غرف عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة والمديريات المعنية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالديوان، موجها الشكر لقيادات الديوان والعاملين بها، وناقشهم فيما استفادوه من خطة الاخلاء، والهدف منها.

وقال نورالدين، إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المصالح الحكومية والمواطنين حال حدوث مخاطر، في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المصالح الحكومية والمنشآت العامة.