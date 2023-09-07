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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أمراض خطيرة يسببها نقص الماء في الجسم.. تحذير مهم لكبار السن

مخاطر نقص الماء في
مخاطر نقص الماء في الجسم

حذرت طبيبة تغذية من أن عدم شرب كمية كافية من الماء في اليوم، يؤدي إلى مشكلات عديدة تنعكس بصورة خاصة على صحة كبار السن، مشيرة إلى أن الإعتقاد السائد بأن الإنسان يحتاج إلى لترين من الماء يوميًا غير صحيح.

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عواقب عدم شرب كمية كافية من الماء على الجسم

مخاطر نقص الماء في الجسم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أوضحت الطبيبة أن لكل إنسان خصوصيته، أي أن كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، وقد تعادل 30 مليلترمن الماء لكل كجم من وزن الشخص.

مخاطر نقص الماء في الجسم

في الوقت نفسه، أوشت طبيبة التغذية بضرورة شرب الماء بصورة متساوية خلال اليوم، لكي لا تحدث حالات لا يشرب فيها الشخص الماء فترة طويلة، ومن ثم يشرب لتر ماء دفعة واحدة، لأن هذا يخلق عبئًا إضافيًا غير ضروري على الجسم وخاصة على الجهاز البولي، لذا من الأفضل شرب 2-3 رشفات كل 20 دقيقة.

وحذرت الطبيبة من عواقب نقص الماء في الجسم، فهو يؤثر سلبًا في الدماغ؛ كما يؤثر على حالة وسلوك الشخص؛ ويساعد على تكون الحصى في الكلى؛ ويضعف منظومة المناعة؛ ويسبب مشكلات في الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم.

وحسبما أفادت الطبيبة، يبدأ الجسم بالحفاظ على الماء عندما يشعر بنقصه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن، كما يؤثر نقص الماء سلبًا في المظهر حيث تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر، لافتة أن مشروبات مثل الشاي والقهوة والجعة لا تعوض نقص الماء في الجسم، بل على العكس تؤدي إلى الجفاف.

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