جنايات الجيزة تقضى بالإعدام لـ11 شخص بتهمة قتل صاحب محل الفقير

عاقبت محكمة جنايات الجيزة وبإجماع الآراء على 11 متهما بالإعدام شنقا بقتل صاحب محل الفقير وبراءة المتهم الأخير.

وكان قد تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛ إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد سماع دوي إطلاق نيران داخل مزرعة أشجار موالح بطريق الواحات بدائرة القسم.

وبالفحص والتقنين تبين العثور على جثة "حمادة الفقير" مالك المزرعة وصاحب سلسلة محلات الفقير؛ حيث كشفت التحريات قيام 3 أشقاء المنوطين بحراسة أحد المواقع تحت الإنشاء بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه لإجباره على الإتفاق على حراسة المزرعة ملكه.

وتوجه أحد الأشقاء الثلاثة مستعينا بأربع عاطلين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات؛ وطلبوا من المجني عليه حراسة المزرعة المشار إليها مقابل مبلغ مالي إلا أن المجني عليه رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أخرج على إثرها المجني عليه سلاح ناري طبنجة وأطلق عيارين ناريين في الهواء فأطلق المتهمين صوبه وابل من الأعيرة النارية واستولوا على سلاحه الناري ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة أسفرت أحدهم عن ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم "3 بندقيه آليه عيار 7.62× 39؛ عدد من الطلقات من ذات العيار " وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.



وقام المتهمين باستعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه، وكان ذلك بقصد ترويعه، والحصول على منفعة مالية منه، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه؛ إذ اتفقوا على إجبار المجني عليه على دفع إتاوة نظير حراسة ملكه رغما عن إرادته، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية نخروها موضوع الاتهامين اللاحقين وتوجهوا إلى حيث يتواجد في مساء يوم الواقعة، مشهرين أسلحتهم بوجهه معلنين عن غرضهم توليهم زمام أمره جبرا، مطلقين وابلاً من الأعيرة النارية؛ وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته.

وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى؛ هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان - قتلوا المجني عليه سالف الذكر عمدًا من غير سبق إصرار حين أعلن المجني عليه عن تمرده على مخططهم، فارتكز أولهم على ركبته لإحكام استهدافه، وأطلق تجاه رأسه عيار وقاموا بالهروب جميعاً رفقتهم الأسلحة النارية.