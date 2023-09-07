برئاسة عمرو أبو العيون

افتتح عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية اليوم معرض أهلا مدارس بمعرض الغرفة التجارية تحت رعاية اللواء محافظ اسيوط وحضور المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ اسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس الدكتور عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق اسيوط والاستاذ محمود ثابت مستشار رئيس مجلس الادارة.

الغرفة التجارية بأسيوط تفتتح معرض أهلًا مدارس

المنتجات المدرسية

ويشمل المعرض العديد من المنتجات المدرسية وكذا السلع الغذائية بناء علي البرتوكول الموقع بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية وجاري افتتاح باقي المعارض تباعا في خطة افتتاح معارض اهلا مدارس بنطاق محافظة اسيوط.

الغرفة التجارية بأسيوط تفتتح معرض أهلًا مدارس

الغرفة التجارية بأسيوط تفتتح معرض أهلًا مدارس

الغرفة التجارية بأسيوط تفتتح معرض أهلًا مدارس