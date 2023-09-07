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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جمال الكشكي يوصي بتحديد عام للثفافة يبدأ من أطراف الدولة المصرية

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

 

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ مصر تفردت في مبدعيها ومثقفيها، مؤكدًا أن هذا أمر ثابت عبر التاريخ ولم يستطع أحد أن يغيِّر هويتها رغم الاحتلال.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الخميس: دعم الإبداع هو الدواء القوي لتقوية مناعة المجتمع المصري ضد أي صدامات.

واقترح أن تتضمن التوصيات تحديد عام للثفافة يبدأ من أطراف الدولة المصرية والمحافظات ويستمر وينتشر ويتوافق مع المقترح الذي عُرض عن أهمية السينما في المحافظات.

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