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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وكيل شباب الشيوخ يقترح بتعديل لوائح الاتحادات الطلابية

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

 

اقترح شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، زيادة عدد الطلاب المنتخبين فى اتحادات الطلاب وخاصة الجامعات، وتعديل لوائح الاتحادات الطلابية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز التمكين السياسي للشباب.

وأكد الجابري خلال كلمته في لجنة الشباب بالحوار الوطني اليوم، تحت عنوان التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، ضرورة تمثيل اتحاد الطلاب فى المحافل السياسية.

وأشار إلى أنه يحسب للرئيس منذ توليه المسؤولية، العمل على مد جسور التواصل المباشر بين قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس والشباب، وتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتمكين الشباب من القيادة والذى أسفر عن تخرج 1000 قيادة شبابية، وتدشين الأكاديمية الوطنية للتدريب أيضا بعدها.

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