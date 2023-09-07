رجال الأعمال السوريين بالقاهرة يرحبون بالتعاون مع تجار ومصدروا مصر

أكد خالدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بالقاهره عن استعدادهم التام للتعاون المثمر مع تجار ومصدرى مصر فى العديد من القطاعات الإنتاجيه والتصديريه خاصة السلع الغذائيه والحاصلات الزراعيه ،مشيرا إلى أن العلاقات التجاريه والإقتصاديه بين القاهره ودمشق تتميز بخصوصيه شديده دون سائر البلدان الأخرى .

جاء ذلك خلال الزياره التى قام أعضاء تجمع رجال الأعمال السوريين للإتحاد العام للغرف التجاريه المصريه بعد تشكيله الجديد برئاسة أحمد الوكيل .

رحب الوكيل بالتعاون مع رجال الأعمال السوريين مؤكدا لهم ان الشعبين السورى والمصري يرتبطان بعلاقات تاريخيه منذ مئات السنوات وليست وليدة اليوم .

وأكد ابو عمر سلام كبير مصدرى الخضروات والفاكهه بغرفة تجارة دمشق أن الصادرات المصريه من الخضروات والفاكهه وكذلك الحاصلات الزراعيه مثلها مثل الخضروات والفاكهه والحاصلات الزراعيه فى دمشق تتمتع بميزات تنافسيه عاليه فى الأسواق الخارجيه مشيرا إلى أن الإنتاج السورى منها يشكل أكثر من 55% من حجم صادرات سوريا .

كما أشار إلى أنه من الممكن جدا أن يكون هناك تكامل بين الدولتين فى هذا المجال خلال الفتره القادمه من خلال رجال الأعمال، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين .