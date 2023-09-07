منتخب هولندا يواجه اليونان اليوم بتصفيات يورو 2024

يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب اليونان على ملعب "فيليبس" مساء اليوم الخميس، وذلك في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأوروبية "يورو 2024".

موعد مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو 2024

تنطلق مباراة هولندا واليونان مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وتذاع مباراة منتخب هولندا ضد اليونان في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2024، على قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام اليونان

حراسة المرمى: أندرياس نوبيرت

خط الدفاع: ناثان آكي - فيرجيل فان دايك - دينزل دومفرايس - لوتشاريل جيترويدا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - ماتس وايفر

خط الهجوم: دونيل مالين - كودي جاكبو - نوا نويل لانج - فوت فيجهورست