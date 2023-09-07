ضبط 12 طن أسمدة فاسدة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة بتنفيذ حملات تموينية بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط 140 شيكاره أسمده زراعيه مدعمه باجمالى 7 طن ، خاصه بوزارة الزراعه داخل أحد المخازن رغم حظر تداولها بالاسواق .

وقى ذات السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بحملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمراكز حوش عيسى والمحمودية وشبراخيت أسفرت عن ضبط

8100 عبوة جبنة بيضاء زنة العبوة 250جم بإجمالى 2.250 طن جبنة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتحتوى على حشرات نتيجة سوء تخزينها فى درجة الحرارة العادية .

كما تم ضبط كميات كبيرة من التوابل مختلفة الأصناف ، والزيوت والكيك والعصائر المعبأة منتهية الصلاحيه.

كما قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديريات التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وإدارات التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية بأبو المطامير والنوبارية بحملات مرورية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة جودة المعروض من السلع ، وأسفرت الحملات

عن ضبط 500 شيكارة لب زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي 12500 كجم بدون علامات أو بيانات.

وضبط 12 كجم ما بين كبدة مجمدة وبسطرمة وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية.

و تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع لمحلات ( بيع الأجهزة الكهربائية - الأدوات المنزلية - الاتجار في الأسمدة والمبيدات - سوبرماركت).

و تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لمستودع بوتاجاز وسوبر ماركت.

و تحرير محضر غلق لأحد مستودعات البوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما تم إعدام 45 كجم مواد غذائية مختلفة وتحرير 39 محضر جنح صحية و سحب 40 عينة مختلفة لارسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

هذا وقد شددت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية ووضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح لإحكام السيطرة على الأسواق.