ممدوح عبدالعليم يطالب بعودة اللجان والربط مع الأسر داخل اللجان

قال ممدوح عبد العليم، مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب والأنشطة الطلابية، إننا نريد أن نصل لمفهوم التمكين السياسي للشباب، هل هو معناه دخول الأحزاب السياسية بالجامعات؟ بالطبع لا، مضيفا:" لا سياسة ولا دين فى الجامعات".

وطالب عبد العليم خلال كلمتها في لجنة الشباب بالحوار الوطني اليوم، تحت عنوان التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، بعودة رواد اللجان المختلفة، حيث كان هذا الأمر يخلق تقارب بين أستاذ الجامعة والطالب، متسائلا:" لماذا انتهي هذا الدور؟، وكان الطالب فيه يكون فريق عمل مع أستاذه.

وأشار إلى ضرورة الربط بين اللجان المختلفة، والأسر داخل الجامعات، مقترحًا أن يتم وضع الأنشطة الطلابية ضمن متطلبات ومعايير الحصول على الجودة والاعتماد.

ولفت إلى أهمية عقد دورات تدريبية مدعمة للطلاب مثل التنمية البشرية والحاسب الآلي لتنمية مهارات الطالب، واكتشاف المواهب عن طريق المسابقات، وتحفيز الطلاب المتفوقين فى الأنشطة، وتدريس مناهج العلوم الثلاثية والقضايا المجتمعية خاصة فى الجامعات العملية.