الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الرقابة على المصنفات يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية والتصنيف العمري

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

 

 أكد الدكتور خالد عبدالحليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ورئيس المركز القومي للسينما، أنه مما لا شك فيه وجود مشاكل في السينما، مؤكدا أن الدولة تتخذ خطوات جادة في الفترة الحالية للعمل على حلها ودعم القطاع السينمائي والدرامي.

 وأضاف الدكتور خالد عبد الجليل، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن عقل صناعة السينما هو في العالم كله هو وجود مركز سينمائي لإخراج محتوى هادف يعالج مشكلات على أرض الواقع في الشارع المصري.

 وذكر "عبد الجليل" أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما يتولى كل ماله علاقة بالسينما، مطالبا بسرعة تنفيذه للحافظ على الكيان السينمائي وتواجده بقوة في العالم.

كما طالب بوجود لجنة عليا لتسهيلات التصاريح للفيلم المصري والأجنبي وتساهيل كل ما يتعلق بالأماكن وإيجارها، وضرورة وجود جهاز يحافظ على الملكية الفكرية والتصنيف العمري.

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