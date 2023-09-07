الصين: 7 مفقودين و3 مصابين جراء انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث سيول جبلية وانهيارات أرضية، في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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محافظة شياخة بولاية قاننان التبتية

وتعرضت بلدتان في محافظة شياخه بولاية قاننان التبتية ذاتية الحكم لانهيارات أرضية في حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس، حيث وصل معدل هطول الأمطار المتراكم في البلدتين إلى 50.2 ملم و31.8 ملم، على التوالي.

وبين المفقودين، كان ستة أشخاص من عمال بناء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما تشير التقارير إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة.

السلطات الصينية

وحشدت السلطات الصينية رجال الإنقاذ للقيام بأعمال البحث عن المفقودين.