بعد وصول إعصار هايكوي للبر الرئيسي بالصين.. غلق مدارس وانقلاب سيارات وانقطاع كهرباء

إعصار هايكوي بالصين.. تواجه الصين خلال الفترة الحالية أحد أعنف الكوراث الطبيعية المدمرة، وهو إعصار هايكوي المصاحب لأمطار غزيرة ورياح قوية، والذي وصل للبر الرئيسي الصيني بالمناطق الساحلية لمقاطعة فوجيان بشرقي الصين ومقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين اليوم الثلاثاء مما ادي لوقوع اضطرابات عنيفة في جنوب الصين.

ووفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي اليوم، فقد سقطت شاحنة إطفاء على متنها ثمانية أشخاص في نهر في مقاطعة "يونج تاي" بمحافظة "فوجيان" جنوب شرق البلاد، بالقرب من مدينة "فوزهو" بعد أن جرفتها مياه الأمطار، وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص منهم، ولكن السلطات أوضحت أن هناك خمسة أشخاص ما زالوا مفقودين، ولكنهم لم يقفوا عن البحث ويواصلوا أعمال الإنقاذ، كما تم تعليق العديد من رحلات القطارات، إغلاق المدارس ودور الحضانة اليوم في بعض المناطق كمدينتي شانتو وتشاوتشو، كإجراء احترازي.

كما تضرر إقليما فوغيان وغوانغدونغ بجنوب الصين بسبب إعصار هايكوي، وهو الإعصار رقم "الحادي عشر" الذي يضرب البلاد هذا العام، وذلك بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن السلطات المحلية.

يذكر ان إعصار هايكوي ضرب تايوان قبل وصوله للبر الرئيسي الصيني، وقد أصيب أكثر من مائة شخص، بجانب تعرض ما يقرب من 260 ألف أسرة لانقطاع الكهرباء، وفقا لمركز عمليات الطوارئ التايواني أمس الاثنين.

وكانت تايوان قامت بإلغاء الرحلات الجوية الداخلية وأجلي ما يقرب من 3 آلاف شخص يوم الأحد استعدادًا لاستقبال إعصار هايكوي.