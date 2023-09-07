ورشة عمل تنشيطية لرفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية بكفرالشيخ

نفذ مركز استدامه للتدريب والتطويرالتابع لمحافظة كفرالشيخ، ورشة عمل تنشيطية للعاملين بالمراكز التكنولوجية وخصوصا موظفي الشباك الأمامي المتعاملين مع الجمهور بإجمالي 40 مستفيد من كافة المراكز التابعة.

يأتي ذلك في إطار خطط التدريب غير الاعتيادية لمركز استدامة للتدريب والتطوير لتطوير الأداء الحكومي للعاملين بعدد من الإدارات ذات الأولوية بالمحافظة.

واستهدفت الورشة التي نفذت بمقر استدامة بالديوان العام استعراض وتدقيق أليات العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكيد على إتباع العاملين كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من السلطة المختصة لتلك الفئة مع التعرض لعدد من المستحدثات في الأطر التفصيلية لطبيعة عملهم ونقاشات حول أبرز الحالات العملية في معاملاتهم اليومية مع الجمهور وسبل تعزيز وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وتقديم الخدمات بجودة ودقة.

يشار إلى أن تلك الورش سوف تتك بشكل شبه منظم ووفق الاحتياج وذلك لضمان سير العمل بالشكل المطلوب ووصول التحديثات والتوجيهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المراكز أولا بأول.