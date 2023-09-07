14 خدمة "أون لاين" يقدمها الشهر العقاري.. تعرف عليها

تعمل وزارة العدل على التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق من خلال الخدمات الإلكترونية من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التوثيق، حيث تقدم الوزارة 14 خدمة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق "أون لاين" على بوابة مصر الرقمية وموقع الوزارة والمصلحة.

ويأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بمصلحة الشهر العقاري ونحو تنفيذ سياسة الحكومة بشأن الحصول على الخدمات الحكومية عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.

وهناك 14 خدمة إلكترونيًا يقدمها الشهر العقارى وهى:

الاستعلام عن سريان محرر مميكن.

توكيل عام قضايا.

تصحيح محرر موثق.

تحرير توكيل عام رسمي.

توكيل رسمي شامل (بنوك – عام).

إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

خدمة اكتب محررك.

إقرار رسمي.

خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب.

الحجز أون لاين.

تحرير إقرار بالشطب.

تطبيق أرغب في عمل توكيل على هواتف أندرويد وأبل وهواوي.

طريقة الاستفادة من خدمات الشهر العقاري "أون لاين"

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.

تظهر قائمة الخدمات المتاحة عبر الموقع

اختيار الخدمة التي ترغب في تنفيذها.

إضافة البيانات المطلوبة.

اتباع الخطوات حتى تتمكن من الحصول على الخدمة المطلوبة.