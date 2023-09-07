فرنسا تواجه أيرلندا في تصفيات يورو 2024.. الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب فرنسا مساء اليوم الخميس نظيره منتخب أيرلندا على ملعب فرنسا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

يقع منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من تصفيات أمم أوروبا، والتي يتصدرها بعد مرور 4 جولات حقق فيهم الفوز، ويأمل يف الإستمرار بصدارة المجموعة التي تضم كل من اليونان، أيرلندا، هولندا وجبل طارق.

موعد مباراة فرنسا وأيرلندا القنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

من المقرر أن تُذاع مباراة فرنسا وأيرلندا في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المنتظر أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو