الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة أربعيني صدمته سيارة في الشرقية

مديرية أمن الشرقية
مديرية أمن الشرقية

توفى شخص أربعيني، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، إثر تعرضه صباح اليوم الخميس، لحادث اصطدام سيارة أثناء عبوره الطريق أعلى كوبرى غيتة بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول"شوقى. ع" 44 عاما، والمقيم بدائرة مركز بلبيس، جثة هامدة.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عبوره الطريق أعلى كوبرى غيتة، صدمته سيارة وتوفى فى الحال متأثراً بالإصابات التي لحقت به، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

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