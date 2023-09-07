سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الخميس أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الخميس في مصر، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية في مختلف البنوك، سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقع البنوك على الإنترنت، وجاء سعره على النحو الاتي:

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس، نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

دينار كويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة:

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي:

وسجل البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.