نصائح مهمة عند شراء حلوى المولد النبوي

أيام قليلة وتحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023 تلك المناسبة الدينية ذات الطابع الخاص التي يحتفل بها الكثيرون بشراء حلوى المولد النبوي لتناولها أو إهدائها للأهل والأصدقاء إذ إن ذلك الشكل من الاحتفال من أهم ما يميز احتفالات الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف وقبل حلوله بأيام تقام الشوادر في الشوارع والطرقات في جميع المحافظات.

شراء الحلوى

يتعرض البعض للخداع عند شراء الحلوى ، لذلك ترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي طرق التمييز بين الحلوى الفاسدة والسيئة:

نصائح مهمة عند شراء حلوى المولد

ووجه جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به بعض النصائح للمواطنين والتي يجب اتباعها عند شراء حلاوة المولد لتجنب شراء الفاسد منها للحفاظ على صحة المواطنين، وجاءت كالاتي:

في البداية عليك شراء حلوى المولد من محلات مضمونة ومصرح لها ببيع الحلويات وليس من الباعة الجائلين حتى تتأكد من مصدرها وعدم شراء الحلوى من المصانع أو الأماكن غير المرخصة.

ضرورة وجود تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المنتج والمصنع على علبة الحلوى.

عليك بعدم شراء الحلوى المكشوفة لأنها بذلك تكون معرضة للأتربة والجراثيم وفحص الحلوى جيدا والتأكد من خلوها من أي رائحة تزنخ أو تغير في اللون أو الملمس كأن تكون جافة بشكل مبالغ فيه أو تكون ذائبة، وبذلك تكون فاسدة وغير صالحة للتناول.

تأكد من تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية وعرضها مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لأن الحرارة تسرع من تفاعلها وفسادها.

الابتعاد تمامًا عن المكسرات المجروشة أو داكنة اللون أو القطع المحترقة وكذلك لا تشتري الحلوى التي لها رائحة سيئة