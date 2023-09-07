رجم القطارات نزيف لا يتوقف.. جهود من النقل للمواجهة ومطالب بالحديث عن الظاهرة بالمساجد والكنائس

شكلت ظاهرة رشق الاطفال القطارات بالحجارة خطورة كبيرة على الركاب، بعد أن تكرارت الواقعة العديد من المرات واصبحت ظاهرة تشكل خطورة على المواطن وتسبب خسائر كبيرة في السكة الحديد.

مواجهة الظاهرة

ولمواجهة الظاهرة اطلقت وزارة النقل حملات توعية للكشف عن الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارا في جرارات وعربات القطارات، وطالبت الوزارة المواطنين المشاركة في التوعية.

ويقوم الأطفال بالقاء الحجارة على القطارات خلال مرورها مما يتسبب في اصابة الركاب باصابات خطيرة وكسر زجاج القطار واحداث خسائر كبيرة في عربات القطارات .

خطورة رشق القطارات على حياة الركاب

وفي هذا الصدد أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، خطورة تلك الظاهرة على حياة الركاب، مشيرًا إلى انها تسبب خسائر كبيرة في القطارات .

وقال رئيس السكة الحديد، في تصريحات خاصة لـ " جريدة الوفد"، أن الهيئة قامت بالعديد من حملات التوعية للحد من الظاهرة الخطيرة، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في حملات التوعية للقضاء على الظاهرة.

واوضح عامر، ان الهيئة قامت بعمل ندوات توعية في العديد من القرى منها كفر الدوار بحضور شيوخ وقساوسة واعضاء مجلس نواب من أجل مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.

واوضح رئيس السكة الحديد، ان الظاهرة تسببت في كسر زجاج شبابيك العديد من القطارات، منها قطار تالجو الاسباني الجديد.

وتسببت ظاهرة رشق الأطفال في اضرار عديدة لقطارات السكة الحديد وكسر شبابيك زجاجها، ومنذ أيام قليلة اصيبة سيدة في محافظة البحيرة بجرح قطعى بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة قطار القاهرة - الإسكندرية لقيام مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره .

وزارة النقل

ومنذ شهور قليلة اعلنت وزارة النقل إصابة سائق قطار في عينه واستكماله الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، بعدما قام عدد من الأشخاص برشق الحجارة على القطار.

وقالت الوزارة أنه أثناء مسير قطار رقم 500 إكسبريس شربين/ طنطا القادم من محطة شربين متجها إلى محطة كفر الشيخ، قام عدد من الأشخاص برشق الحجارة على القطار قبل محطة بلقاس بـ2 كم، مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى واليمنى وحدوث جرح بجوار العين اليسرى لسائق القطار"، لافتة إلى أنه استكمل الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، حيث تلقى الإسعافات الخاصة بالجروح، ورفض الانتقال إلى المستشفى واستكمل الرحلة، وتم إخطار الشرطة وعمل محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين وحبسهم للعرض على المحكمة العسكرية".

وكرم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قائد القطار الذي أصر على استكمال رحلته على الرغم من إصابته.

وعن اسباب استمرار الظاهرة رغم مواجهتها، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة توجد منذ سنوات طويلة، وترجع إلى عياب دور التوعية الحقيقي للأطفال الذيين يقومون بالقاء الحجارة على الركاب.

وأكدت خضر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، انه لابد من حملة كبيرة في الإعلام المرئ عن خطورة تلك الظاهرة والتوعية لها، وتكثف تلك الحملة في الإعلام المرئ نظرًا لوجود نسبة أمية عالية في مصر.

ونصحت خضر، بالحديث عن خطورة رشق القطارات بالحجارة في خطب الجمعة وفي الكنائس وكذلك في المدارس وأماكن التعليم المختلقة، حتى يتم التوعية من خطورة تلك المشكلة الكبيرة، التي لم تُحل رغم حملات وزارة النقل ورغم التطور التكنولوجي الكبير في العالم.

وروت خضر موقف حدث لنجل شقيتها، حيث قالت انه اصيب بالعمى في رشق أحد الأطفال للقطارات بالحجارة، وكان من على اعتاب الالتحاق بكلية الطيران، ولكن الاصابة منعته من ذلك وضيعت له حلمه .

واشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، ان لابد من وجود برامج للأطفال لتعلمهم حب البلاد حتى ينشئ الجيل على الوعي وعدم التخريب في الممتلكات عن طريق العبث.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع، انه لابد من الاهتمام بالهوية المصرية بصورة كبيرة كالاهتمام بالتعليم والاقصاد، فنحن نحتاج إلى ثقافة قوية وجيل ينشئ على التوعية