الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا شديد الحرارة نهارا  والعظمى 42 درجة

المنيا
المنيا

لليوم الخامس على التوالي تشهد محافظة المنيا ، اليوم الخميس 7 سبتمبر  2023 ، طقسا شديد الحرارة  على ربوع البلاد طوال ساعات  النهار ، وسجلت درجات حرارة العظمى 42 والصغرى 24 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

 

 

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقس شديد الحرارة  جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة  ليلا على أغلب الأنحاء .

 

 

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة ، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة  والصغرى  29 درجة ، المنيا العظمى 42 والصغرى 24 درجة .

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