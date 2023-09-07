طقس المنيا شديد الحرارة نهارا  والعظمى 42 درجة

لليوم الخامس على التوالي تشهد محافظة المنيا ، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 ، طقسا شديد الحرارة على ربوع البلاد طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات حرارة العظمى 42 والصغرى 24 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة ، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة ، المنيا العظمى 42 والصغرى 24 درجة .