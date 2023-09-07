الأسبرين يقي من سرطان القولون.. دراسة توضح

وفقا لدراسة أجراها متخصصون من جامعة ليدز (المملكة المتحدة)، فإن تناول الأسبرين يمكن أن يمنع تطور سرطان القولون لدى المرضى تجلت هذه الخاصية للدواء الشهير خلال التجربة.

تم نشر نتائج تجربة أظهرت أن الأسبرين يمنع سرطان القولون بسبب قدرته على التأثير على الخلايا السرطانية بواسطة بوابة MedicalXPress، وتبين أن الدواء المعروف يمكن أن يقلل من احتمالية إصابة المرضى بسرطان القولون، بحسب بيان صحفي.

قام العلماء بجمع مجموعة من المرضى (700 شخص) الذين تبين أن لديهم سلائل في الغشاء المخاطي للأمعاء، مما يشير إلى زيادة احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء، وتم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات تناولت الأسبرين، أو حمض إيكوسابنتاينويك (حمض أوميغا 3 الدهني غير المشبع)، أو دواء وهمي، وبعد مرور عام، أظهر المشاركون الذين شربوا الأسبرين أفضل المؤشرات للصحة المعوية في المرضى الذين يتناولون الأسبرين، انخفض عدد الأورام الحميدة في الأمعاء بنسبة 22٪، في المجموعة التي تتناول الأحماض الدهنية - بنسبة 9٪ فقط.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "الأسبرين كان فعالا في تقليل عدد الأورام الحميدة المعوية السابقة للتسرطن لدى المرضى المعرضين لخطر كبير للإصابة بسرطان الأمعاء".

أضاف الخبراء أيضًا حمض إيكوسابنتاينويك إلى قائمة العوامل التي تمنع سرطان الأمعاء.

قبل ذلك، تلقى المتخصصون العلميون من جامعة ميونيخ التقنية أدلة على أن تطور أورام القولون قد يكون ناجما عن البكتيريا الدقيقة التي تعيش في الأجزاء السفلية من الجهاز الهضمي على وجه الخصوص، كما يلي من تقريرهم، قد يكون أحد عوامل تطور سرطان القولون هو نشاط بروتين ATF6، المسؤول عن الإجهاد الخلوي.