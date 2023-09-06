جمال عبد الحميد: جعفر العمدة مسلسل ضعيف وهالة صدقي سر نجاحه (فيديو)

علق المخرج جمال عبد الحميد، على نجاح مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، قائلا: " المسلسل ضعيف وهالة صدقي هي اللي شالت ونجحت هذا العمل".

هالة صدقي خلقت روح للمسلسل بدورها الكوميدي

وأضاف جمال عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، " أنا مشفتش أي تصفيق أو اهتمام من الجمهور لقصة المسلسل"، موضحا أن الفنانة هالة صدقي خلقت روح للمسلسل بدورها الكوميدي والمختلف بهذا العمل، مؤكدا "هالة مبدعة و أنا بحبها جدا".

وأوضح جمال عبد الحميد، أن أول عمل له كانت هالة صدقي بطلته، مشيرا إلى أنه حاليا لا يتابع أو يهتم بالدراما المصرية بسبب لأنه يرى أن الأعمال المُقدمة اليوم غير مصرية و لا تعبر عن المجتمع أو الشارع المصري، و لكنها مقتبسة من الغرب.

ولفت،المخرج جنال عبد الحميد إلى أن جميع الأعمال التي قام بها عبر تاريخه كانت مصرية بالكامل وتعبر عن الشارع و المواطن المصري، معقبا: "المفروض نقدم مصر في أعمالنا".