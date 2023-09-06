محمد صلاح مرشح لجائزة الكرة الذهبية 2023.. رسميًا

تواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس القائمة الأولية المرشحة لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وذلك حسب القائمة التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الأربعاء.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول منذ قليل عن قائمة أولية بأسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2022 – 2023، والتي تم الكشف عنها عبر المجلة الفرنسية، على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتواجد محمد صلاح في القائمة الأولي للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك للمرة الخامسة على التوالي التي يترشح فيها الفرعون المصري محمد صلاح لجائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم.

القائمة الأولي للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

محمد صلاح

يذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو صاحب الكرة الذهبية في العام الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

بينما جائت قائمة أفضل 10 لاعبين شباب في "بالون دور" كالتالي:

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الإسباني جافي – برشلونة الإسباني

الألماني جمال موسيالا – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي إيلي واهي – لانس الفرنسي

البرتغالي أنطونيو سليفا - بنفيكا البرتغالي

النرويج راسموس هيويلوند – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإسباني بيدري – برشلونة الإسباني

الإسباني أليخاندرو بالدي – برشلونة الإسباني

الهولندي تشافي سيمونز – لايبزج الألماني

الفرنسي إدواردو كامافينجا – ريال مدريد الإسباني

وفاز بالجائزة في النسخ الأربع الأخيرة كل من كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2018، وماتياس دي ليخت مع يوفنتوس الإيطالي في 2019، وبيدري لاعب برشلونة في عام 2021، ومن بعده اللاعب جافي في عام 2022.