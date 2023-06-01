أمريكا تُحذر من اتخاذ إجراءات صارمة ضد قادة السودان

حذرت “الولايات المتحدة” من أنها قد تتخذ إجراءات صارمة بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هُدنة رعتها واشنطن، حسبما وزير الخارجية الأمريكي، “أنتوني بلينكن”.

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، مساء اليوم الخميس، قال بلينكن للصحفيين خلال مُحادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يُمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن واشنطن مُستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جديين".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والسعودية "مُستعدتان لاستئناف تسهيل المُحادثات المُعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".

تعليق مشاركة الجيش في المُحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة:

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله أعلن، الأربعاء، تعليق مشاركة الجيش في المُحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة، الأمر الذي شكل ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.

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وقال عبد الله إن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على انتهاكات قوات الدعم السريع المُتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك استمرار احتلالها للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن الجيش يرغب في التأكد من التنفيذ الكامل لشروط الهُدنة قبل مناقشة المزيد من الخطوات، دون الخوض في تفاصيل.

وردًا على بيان الجيش، أعلنت قوات الدعم السريع "دعمها لمُبادرة السعودية والولايات المتحدة دون قيد أو شرط".

يُشار إلى أنه تم حتى الآن الإعلان عن 7 اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعًا.

من ناحية أخرى، أصدرت قوات الدعم السريع في السودان يوم الجمعة، بيانًا ردت فيه على إعلان وزارة الدفاع السودانية استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع في السودان: "طالعنا اليوم بيانًا خطيرًا للانقلابيين وفلول النظام البائد والمُتطرفين الإرهابيين، يُعلن بدء التعبئة العامة بتسليح مُتقاعدي القوات النظامية وكُل من يقدر على حمل السلاح من المواطنين".