إيران تُعلن اعتقال عناصر شبكة على صلة بالخارجية الأمريكية

أعلنت "الأجهزة الأمنية الإيرانية"، عن توجيه ضربة قوية إلى عناصر شبكة منظمة كانت تسعى للقيام بأعمال شغب في طهران بكشفها وتوجيه ضربة لها عبر متابعة مشتركة لقوات الأمن الإيرانية لنشاطها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وفي بيان لها، قالت الأجهزة الأمنية الإيرانية إن "أعضاء الشبكة تلقوا دعما ماليا من وزارة الخارجية الأمريكية، وتم توجيههم من قبل مؤسسة بيت الحرية ومؤسسة تجنب العنف من أجل الديمقراطية، ودارتهم من قبل أحد عناصر المعارضة في الخارج".

إقامة دورات تعليمية مجانية

وأوضح البيان أن الشبكة ركزت على تجنيد النساء ليلعبن دورا مهماً في أعمال الشغب، من خلال إقامة دورات تعليمية مجانية للنشطاء في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني خارج إيران وكذلك داخل البلاد عبر الإنترنت.

وتمت الإشارة إلى أن آخر الدورات التعليمية لهذه الشبكة أقيمت قبل نحو شهرين من قبل أحد النشطاء الإعلاميين في معهد سواز الأمني ببريطانيا، وكانوا يزمعون إقامة دورة سرية على الإنترنت خلال الشهر الحالي بهدف تجهيز النشطاء ومثيري الشغب وتقديم مخططات لهم من أجل إثارة الوضع الداخلي في البلاد.