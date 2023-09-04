انفجار بأحد المناجم في إيران.. والبحث عن عمال عالقين داخله

أفادت مصادر محلية في إيران بوقوع انفجار في أحد مناجم محافظة سمنان شرقي العاصمة طهران، وتوجهت على إثر ذلك فرق الإغاثة إلى موقع الحادث حيث تبين وجود 6 عمال عالقين داخل المنجم، وفق روسيا اليوم.

وأعلنت المصادر الإيرانية نفسها أنه لم يتم الإعلان بعد عن وجود ضحايا جراء الانفجار الذي شهده أحد المناجم شرقي العاصمة، وأشارت إلى أن العمال الـ6 المحتجزين بداخل المنجم لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وأكدت المصادر محاولة فرق الإنقاذ تكرارا الوصول إليهم.