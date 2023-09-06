معهد بحوث الهندسة الزراعية ينفذ نموذجا لمضخة ري تعمل بالطاقة الشمسية

يواصل مركز البحوث الزراعية تطبيق ترشيد استخدام الطاقة الطاقة الجديدة والمتجددة .



أكد الدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية انه تم التعاون مع الادارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية وشركة شاكتي SHAKTI الهندية العاملة في مجال تصنيع مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية .

معهد بحوث الهندسة الزراعية ينفذ نموذج لمضخة ري تعمل بالطاقة الشمسية

تركيب نموذج لمضخة ري غاطسة



فتم تركيب نموذج لمضخة ري غاطسة بقدرة 10 حصان تعمل بالطاقة الشمسية بمزرعة مركز البحوث الزراعية بالجيزة لتحل محل مضخة ري كانت تعمل بالكهرباء وذلك ترشيداً لاستخدام الطاقة الكهربائية وادخال التكنولوجيا الحديثة داخل مركز البحوث الزراعية.

