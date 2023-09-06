إحالة شقيقين للمُفتي بعد إدانتهما بإنهاء حياة شخص بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق كل من " ا.م.ا" و " م.م.ا" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في دور الانعقاد القادم بشهر نوفمبر، لإدانتهما بإنهاء حياة شخص.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كلاً من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار سامح سعيد سمك، وأمانة سر عمرو زكي.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 16742 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بيقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه، وبرفقته أسرته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ، بأن التحريات دلت أنه علي اثر نشوب خلافات مالية بين المجني علية " س.م.ع" وبين المتهم الأول " ا.م.ا" بشأن الخلاف علي اموال الاتجار بالمخدرات .

وقام المتهم الأول بمُهاتفة المجني عليه عقب خروجه من محبسه وهدده بالقتل، وبيت النية وعقد العزم علي ذلك ، وأعد لذلك مُخططاً إجرامياً بالاتفاق مع المتهم الثاني " م.م.ا" شقيقه، والمتهم الثالث " م.ح.م" واخر توفي.

ووفقاً للمُخطط فقد قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه مستغلا في ذلك صداقته بالمجني عليه والذي اعتاد سويا التقابل لكونه مدينا له بالمال، فوافقه المجني عليه وتوجه الي محل الواقعة برفقة أسرته وتواصل معه هاتفيا وأبلغه بانتظاره رفقة أهليته.

وما أن ظفر به حتى أبلغ باقي المتهمين، وتوجهوا حاملين الأسلحة البيضاء، وقاموا جميعاً بإتلاف السيارة وتخريبها وتعطيلها.

وفور نجاحهم في ذلك قسموا الأدوار فيما بينهم وتوجه المتهم الأول من الناحية اليسري للسيارة وتعدي علي المجني عليه بعدة ضربات متفرقة، وقام المتهم الثاني بالتعدي علي زوجة المجني عليه وإصابتها وأخرجها من السيارة.

وقام بالتعدي علي المجني عليه من الجهة اليمني حتي سقط المجني عليه غارقاً في دمائه، وعقب تيقنهم من وفاة المجني عليه فروا هاربين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها المتقدم .