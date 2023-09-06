محافظ الشرقية يُقرر النزول بتنسيق القبول بالثانوية إلى 223 درجة

بمدينة العاشر من رمضان..

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 بمدينة العاشر من رمضان على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 223 درجة بدلًا من 225 درجة وذلك بالمدارس الآتية:

- مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية المشتركة.

- مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

- مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات.

- مدرسة د. أحمد زويل الثانوية بنات.

- مدرسة الشهيد البغدادي الثانوية بنين.

على أن يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على 223 درجة من أي إدارة تعليمية بشرط استمرار الطلاب بنفس المدرسة طوال سنوات الدراسة بالثانوية العامة.

وقرر المحافظ، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 - 2024 بالمدارس الفنية التجارية على مستوى المحافظة إلى 145 درجة بدلًا من 155 درجة، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية التجارية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوي العام 190 درجة بدلًا من 195 درجة.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 - 2024 بفصول الخدمات تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

كما قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 -2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة بدلًا من 228 درجة.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 - 2024 تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

وكان محافظ الشرقية قد قرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) والتعليم والتدريب المزدوج طبقًا للكشوف المرفقة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 - 2024 جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

ويذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ (136838) طالبًا وطالبة حضر منهم (135706) طلاب وطالبات ونجح منهم (116583) طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.