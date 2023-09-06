مدير تعليم أبوتشت يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الأميرية الإعدادية

أجرى الدكتور عفت وزيري، مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء ٦ ديسمبر الجاري، يرافقه هاني الملقب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد برعي، عضو المتابعة، وتقويم الأداء، جولة تفقدية لمدرسة الأميرية الإعدادية.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي تجريها قيادات الإدارة التعليمية بأبوتشت لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى الانضباط الإداري والتعرف على المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها طبقًا لتعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتابع المدير العام سجلات الإدارة المدرسية وطالب بضرورة الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة.

وشدد وزيري على ضرورة الاهتمام والحفاظ على النظافة العامة للمدرسة، والاهتمام بالأشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.