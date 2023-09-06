الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

استعدي للمولد النبوي وحضري الملبن في دقائق

الملبن
الملبن

الملبن من أكثر الحلويات التي لا يستغنى عنها أحد في يوم مهم لجميع المسلمين وهو المولد النبوي الشريف، لذلك نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات بتكلفة أقل من الخارج.

 

الملبن

طريقة عمل الملبن

مقادير الملبن

3 أكواب سكر

2 كوب ماء

5 ملاعق كبيرة نشا

5 ملاعق كبيرة جيلاتين، أو بوردة جيلي أحمر

نصف كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة ماء ورد

عين جمل مجروش أو فول سوداني مجروش

للفرد والوجه: نشا وسكر بودرة

 

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طريقة عمل الملبن

قَلِّبي النشا في كوب ماء.

وامزجي الجيلاتين في نصف كوب ماء ساخن (استبدلي الجيلاتين ببودرة الجيلي الأحمر للحصول على جيلي أحمر).

اخلطي النشا بالجيلاتين، مع السكر والماء وماء الورد.

ضعي الخليط على النار، مع استمرار التقليب حتى الغليان.

أضيفى عين الجمل المجروش أو الفول السوداني المجروش، وقلبي المكونات، ثم ارفعيها سريعا عن النار.

ادهني صينية بالنشا، وصُبِّي الخليط ليبرد، ثم ضعيه في الثلاجة لليلة كاملة.

قَطَّعي الملبن، ورشيه بالنشا الملخوط بالسكر البودرة، وقدميه.

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